A Luogosanto torna l’appuntamento con la Raccolta Alimentare, evento importante per sostenere le famiglie che vivono, in paese, un momento di difficoltà.

L’iniziativa si svolgerà sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 10, sotto i portici del Palazzo Comunale, in Piazza Duomo, e coinvolgerà cittadini, volontari e associazioni del territorio in una grande gara di solidarietà. Promossa dalla Parrocchia di Luogosanto in collaborazione con la Caritas Diocesana di Tempio-Ampurias, la raccolta mira a garantire un aiuto concreto in vista delle festività natalizie, periodo in cui il bisogno si fa ancora più sentito.

Sono particolarmente richiesti generi alimentari di prima necessità come pasta, passata di pomodoro, legumi, olio, prodotti in scatola, latte Uht, biscotti, zucchero e caffè, oltre a prodotti per l’igiene della casa e della persona.

“Con un piccolo gesto possiamo contribuire a rendere un Natale più sereno a chi è in difficoltà”, spiegano gli organizzatori, che ringraziano sin d’ora tutti coloro che vorranno partecipare, chi ha già offerto la propria disponibilità e chi, spesso in silenzio, garantisce il suo prezioso contributo. Un grazie particolare viene rivolto alla rete dei volontari, motore dell’iniziativa. La comunità di Luogosanto è chiamata, sabato prossimo, a confermare la propria solidarietà.

