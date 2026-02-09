Dopo quasi una settimana al largo delle acque della Sardegna, il cargo russo Sparta IV – scortato dal cacciatorpediniere Severomorsk e dalla nave appoggio Kama – starebbe andando via per riprendere la traversata verso Gibilterra.

Lo riporta il sito Itamilradar, specializzato nel monitoraggio in tempo reale di voli militari e navi.

«Al momento – si legge – la fregata della Marina Militare italiana ITS Spartaco Schergat (F598) sta ancora seguendo il convoglio russo, avendo emesso un singolo segnale poco tempo fa. A questo punto, salvo sorprese, si prevede che le navi russe si allontaneranno dalla Sardegna e continueranno il loro viaggio verso nord, per poi tornare in Russia».

Questa mattina la nave per il trasporto di armamenti, che fa capo al ministero della Difesa del Cremlino, aveva disattivato il transponder che permette di tracciarne la rotta attraverso fonti aperte.

