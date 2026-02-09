Il Punto Facile Digitale della biblioteca comunale di Stintino offre supporto gratuito nella prenotazione di visite al medico di base, oltre al Cup Web, ovvero una guida pratica nell'utilizzo dei servizi sanitari della Regione Sardegna.

Strumenti che mirano a rendere la sanità più accessibile, efficiente e personalizzata, riducendo le distanze e i tempi di attesa, specialmente per coloro che si lasciano scoraggiare dalla tecnologia. Il servizio che consente all'utente di essere seguito passo dopo passo, evitando la fila dal medico di medicina generale e di recarsi all'ambulatorio nell'orario stabilito, è previsto nelle giornate dal lunedì al venerdì, con orari dalle 9 alle 13.30, e nel pomeriggio di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17.30. possibile prenotare anche le visite specialistiche con controllo sulla disponibilità di visite ed esami con accesso ai servizi digitali tramite Spid e Cie. Il supporto attivato nella biblioteca con sede in Piazza dei 45, permette in particolare alle persone anziame di saltare le file agli sportelli e di ridurre le attese telefoniche.

