09 febbraio 2026 alle 20:33
Burcei, in municipio apre lo Sportello digitaleOperatori a disposizione il martedì mattina per dare supporto a chi non ha dimestichezza con la tecnologia
Attivo da martedì 10 febbraio al Comune di Burcei lo Sportello Digitale.
Il personale incaricato fornirà consulenza e supporto per l'attivazione e l'uso dell'Identità digitale (SPID), per la consultazione del fascicolo sanitario e per l'accesso ai servizi del Portale INPS.
Il servizio sarà attivo presso la sala consiliare (in via Progresso 7). Gli operatori saranno a disposizione tutti i martedì dalle ore 10,30 alle ore 11,30.
