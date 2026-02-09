Attivo da martedì 10 febbraio al Comune di Burcei lo Sportello Digitale.

Il personale incaricato fornirà consulenza e supporto per l'attivazione e l'uso dell'Identità digitale (SPID), per la consultazione del fascicolo sanitario e per l'accesso ai servizi del Portale INPS.

Il servizio sarà attivo presso la sala consiliare (in via Progresso 7). Gli operatori saranno a disposizione tutti i martedì dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

© Riproduzione riservata