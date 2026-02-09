Porto Torres, le scuole serali del Nautico si presentanoAppuntamento martedì 10 febbraio
Dal lavoro ai banchi di scuola, un ritorno in classe dopo anni lontano dagli studi. La sala conferenze del Museo del Porto di Porto Torres ospiterà, martedì 10 febbraio dalle ore 16 alle 18, il corso serale per adulti, uno dei percorsi di studio attualmente attivo presso l’Istituto di istruzione superiore Tecnico Nautico “Paglietti”, con indirizzo alla conduzione del mezzo navale.
Per l’occasione verranno illustrate dai docenti le strutture, le attrezzature, i laboratori e gli strumenti di cui è dotato l’Istituto, oltre agli argomenti del piano di studi che propone il corso serale.
Inoltre verrà presentata una lezione di astronomia nautica prevista nella disciplina di Scienza della navigazione.
La serata verrà introdotta dal dirigente scolastico Daniele Taras, che esprime soddisfazione per i risultati raggiunti nelle scorse edizioni, una seconda occasione per consentire agli adulti, lavoratori o giovani che desiderano di completare gli studi, di ottenere un diploma di scuola superiore o di riqualificarsi professionalmente, offrendo loro orari flessibili, dal lunedì al venerdì, con riconoscimento di crediti formativi.