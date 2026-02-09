Un impatto violentissimo all’interno della galleria Is Crevus, sulla strada Provinciale 68.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, nel tratto a ridosso di Siapiccia, lungo la strada che porta ad Allai. Per cause che dovranno essere chiarite, una Volkswagen Golf e una Renault Clio si sono scontrate frontalmente.

Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118: uno dei due conducenti, un 65enne, è rimasto intrappolato nell’abitacolo, ed è stato portato fuori dai vigili del fuoco che poi lo hanno subito affidato alle cure dei sanitari. Ferito anche l’altro automobilista, entrambi sono stati accompagnati al San Martino in codice rosso, non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Sulla Provinciale sono intervenuti anche i carabinieri della Radiomobile di Oristano che hanno effettuato i rilievi.

