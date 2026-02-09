Mandas, la delegazione Slow Food in visita tra cultura e produzioni localiUn’occasione di promozione del proprio patrimonio storico
Mandas ha accolto una folta delegazione di Slow Food Cagliari, protagonista di una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale e produttivo del paese.
A fare gli onori di casa è stato il sindaco Umberto Oppus, che ha accompagnato personalmente gli ospiti nel percorso di visita. «Mi ha fatto piacere accogliere e accompagnare per i musei, le chiese, i monumenti e le realtà produttive di Mandas la folta delegazione di Slow Food di Cagliari – ha dichiarato il primo cittadino –. Un doppio piacere perché ho incontrato competenza e soprattutto una grande voglia di valorizzare la nostra identità».
Un itinerario che ha toccato chiese, musei e monumenti, ma anche alcune realtà produttive locali, nel segno della valorizzazione dell’identità e delle tradizioni dell'ex Ducato.
La chiesetta di Sant'Antonio nel centro storico del paese è stata inoltre scelta come location per scattare le foto ricordo della giornata. L’iniziativa si inserisce nel solco del dialogo tra comunità locali e il mondo Slow Food, da sempre impegnato nella tutela delle produzioni di qualità, della cultura del cibo e dei territori. Una giornata che, per Mandas, ha rappresentato anche un’occasione di promozione del proprio patrimonio storico.