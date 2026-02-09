L'Egas (Ente di governo dell’Ambito della Sardegna) ha previsto anche per l’anno 2026 la concessione dell’agevolazione economica denominata Bonus Idrico Integrativo in favore alla cosiddette “utenze deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate. A beneficiarne anche i residenti a Selargius.

Possono presentare domanda i residenti nel Comune di Selargius che abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato (è richiesta la titolarità di un'utenza domestica residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE la cui residenza corrisponda con l’indirizzo del contratto della fornitura). E che abbiano un indicatore ISEE ordinario, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore alla soglia di 20mila euro. Domande entro il primo giugno esclusivamente in modalità telematica.

