Sestu, macchina a fuoco sulla ex 131: salvo l’automobilista, è sceso in tempo e ha chiesto aiutoIl conducente fortunatamente si è accorto subito di quanto stava per accadere
Auto in fiamme sulla ex 131, all’altezza di Sestu.
Il conducente fortunatamente si è accorto subito di quanto stava per accadere, ha fermato il veicolo e allontanandosi ha chiamato i soccorsi.
Sul posto una squadra di pronto intervento della centrale operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari. La macchina era completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno delimitato l'area, provveduto allo spegnimento e a mettere in sicurezza la strada.
Avviati i dovuti accertamenti.
(Unioneonline)