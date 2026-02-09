Auto in fiamme sulla ex 131, all’altezza di Sestu.

Il conducente fortunatamente si è accorto subito di quanto stava per accadere, ha fermato il veicolo e allontanandosi ha chiamato i soccorsi.

Sul posto una squadra di pronto intervento della centrale operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari. La macchina era completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno delimitato l'area, provveduto allo spegnimento e a mettere in sicurezza la strada.

Avviati i dovuti accertamenti.

