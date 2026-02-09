Il Consiglio Comunale di Sinnai è convocato in seduta straordinaria martedì 10 febbraio alle ore 17. All'ordine del giorno, le Interrogazioni; l'esame del regolamento comunale di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana: analisi delle criticità attuali e indirizzi per modifiche urgenti e del Regolamento per la disciplina del tributo puntuale per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (Tarip). Da discutere due delibere su variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata