«Esprimo piena e incondizionata fiducia nell’operato delle forze dell’ordin». Il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto interviene sul tema della sicurezza dopo le recenti rapine e gli episodi di auto incendiate, invitando a evitare allarmismi e strumentalizzazioni politiche.

«Le indagini richiedono pazienza e metodo - sottolinea - e sono in costante contatto con prefettura, questura e carabinieri, che ringrazio per il lavoro svolto sia sul rapinatore seriale sia sugli incendi alle auto».

Episodi gravi, ma distinti tra loro: «Non si tratta di fatti collegati e questo non significa minimizzare quanto accaduto». Cacciotto richiama anche il quadro generale della sicurezza cittadina: «Quello delle auto bruciate è l’unico reato in crescita, un fenomeno comune anche ad altre città sarde. Nel complesso, però, ad Alghero si registra una diminuzione dei reati rispetto all’anno precedente, come emerso nell’ultima riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza».

L’amministrazione comunale, assicura il sindaco, continuerà a fare la propria parte: «Non abbassiamo la guardia. Lavoriamo in sinergia con le forze dell’ordine, potenziamo la polizia locale e a breve porteremo in Commissione il regolamento per la sorveglianza condivisa, per un sistema di videosorveglianza integrato tra pubblico e privato».

Infine l’appello al Governo, per rafforzare gli organici delle forze dell’ordine, «a partire dalla Polizia di Stato, che anche ad Alghero ha subito negli anni una forte riduzione. Una richiesta che rivolgiamo da tempo al ministro Piantedosi», chiude il sindaco.

