Sono ore di apprensione a Escalaplano per la scomparsa di Camillo Usala, 56 anni residente nel paese.

Da ieri non si hanno più sue notizie, l’ultima volta è stato visto intorno a mezzogiorno. Sui social sono numerosi gli appelli per arrivare al ritrovamento.

Tra questi anche quello del sindaco Marco Lampis: «Chiunque lo avesse visto dopo tale ora è pregato di contattare i Carabinieri».

(Unioneonline/An.De)

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