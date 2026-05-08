L’allarme
08 maggio 2026 alle 19:56
Escalaplano, scomparso 56enne. L’appello del sindaco per il ritrovamentoDa ieri non si hanno più notizie di Camillo Usala
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Sono ore di apprensione a Escalaplano per la scomparsa di Camillo Usala, 56 anni residente nel paese.
Da ieri non si hanno più sue notizie, l’ultima volta è stato visto intorno a mezzogiorno. Sui social sono numerosi gli appelli per arrivare al ritrovamento.
Tra questi anche quello del sindaco Marco Lampis: «Chiunque lo avesse visto dopo tale ora è pregato di contattare i Carabinieri».
(Unioneonline/An.De)
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