Sennori ospiterà la Festa provinciale “Giovani in Gioco” dei nuovi giochi della Gioventù 2025-2026. Mercoledì 20 maggio il campo comunale “Basilio Canu” accoglierà centinaia di studenti e studentesse delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria provenienti dagli Istituti Comprensivi della provincia di Sassari, per una grande giornata dedicata allo sport, alla condivisione e ai valori educativi.

Le ragazze e i ragazzi si cimenteranno in diverse discipline: atletica, ginnastica, pallacanestro, pallavolo, sitting volley, pickleball, baskin e rugby, in un evento che unirà inclusione, gioco di squadra e sana competizione.

L’Amministrazione comunale e l’@usd.sennori che ha in gestione l’impianto, hanno accolto con entusiasmo la richiesta dell’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, confermando ancora una volta l’attenzione di Sennori verso lo sport, la crescita dei più giovani e la promozione di stili di vita.

La manifestazione porterà nel nostro territorio circa 500 partecipanti tra studenti, docenti e accompagnatori. Un’importante occasione di incontro, partecipazione e valorizzazione della comunità attraverso lo sport.

© Riproduzione riservata