Via le carcasse di auto e i rifiuti abbandonati nell’area industriale di Porto Torres, un intervento di decoro che si estende anche nei siti di Alghero e Sassari di pertinenza del Consorzio industriale provinciale di Sassari. I mezzi abbandonati ai lati della carreggiata lungo alcune vie della zona produttiva hanno consentito di restituire dignità e qualità ambientale all’agglomerato e all’intera città.

Contemporaneamente il Consorzio ha avviato un piano organico per rinnovare la cartellonistica nei tre siti, per migliorare l’orientamento, la sicurezza e l’identità dei luoghi dove sorgono diverse aziende.

I vecchi cartelli verranno sostituiti da nuovi segnali, più chiari e leggibili, mentre per la sicurezza e la viabilità è prevista la realizzazione di una rotonda negli ingressi tra i più trafficati dell’area industriale di Porto Torres, tra via Vespucci e via dell’Industria. Un’azione integrata che unisce funzionalità e valorizzazione estetica, con rifacimento di superfici e dei collegamenti idrici.

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