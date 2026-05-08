Entrano nel vivo i lavori per la rimozione delle barriere architettoniche nell’area archeologica di Turris Libisonis e gli interventi per un nuovo allestimento al museo Antiquario Turritano di Porto Torres, interessato da un progetto di rinnovamento.

Nel frattempo è stata prevista l’apertura straordinaria dell'area archeologica per la giornata di sabato 9 maggio in occasione della manifestazione Monumenti Aperti, con visite dalle 9.30 alle 20 (ultimo ingresso alle 19) con delle variazioni per la presenza del cantiere in corso, pertanto per le Terme e Peristilio Pallottino la visita avverrà a distanza con l’utilizzo di pannelli illustrativi.

Per le Terme centrali, ovvero il Palazzo di Re Barbaro, il percorso sarà sulla passerella in legno a ovest e a sud, mentre le Domus di Orfeo la visita avverrà dall’esterno, con postazione a nord e l’utilizzo di pannelli illustrativi.

L'ingresso è libero e le guide d'eccezione che vi porteranno alla scoperta di Turris Libisonis saranno gli studenti dell'istituto Comprensivo n.1 e l'IIS Paglietti di Porto Torres.

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