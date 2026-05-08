Paura nel pomeriggio nelle campagne di Alghero per un incendio divampato all’interno di un’azienda agricola in località Fighera.

L’allarme è scattato intorno alle 15 quando la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero è intervenuta sul posto per domare le fiamme.

All’arrivo dei soccorritori, il rogo aveva già coinvolto un trattore e diversi attrezzi agricoli custoditi sotto una tettoia. I vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento per evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente all’area circostante.

Per supportare le operazioni, dalla centrale di Sassari è stato inviato un secondo mezzo. Nonostante il rapido intervento, molte delle attrezzature agricole sono andate distrutte dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente non si registrano feriti.

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