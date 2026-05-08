L'appuntamento per l'inaugurazione della mostra regionale degli ovini e dell'agroalimentare è fissato alle 10 di domani mattina. A tagliare il nastro sarà l'assessore regionale agli Affari generali, Sebastian Cocco, assieme al sindaco Riccardo Uda, con l'assessore Luciano Mazzette, i rappresentanti dell'assessorato regionale all'agricoltura e il parroco, padre Andrea Rossi. In vetrina sono esposti oltre 300 capi di ovini di alto livello genetico, provenienti da dieci allevamenti sardi. Non solo. Un padiglione ospiterà diversi capi di razze autoctone di maiale sardo, diversi capi di pecora nera di Arbus, capi di asino sardo e cavalli anglo arabo sardo. Ad ingigantire ulteriormente la manifestazione c'è la rassegna agroalimentare, con la partecipazione di 20 imprese del settore, in rappresentanza dell'intera Isola.

Non mancheranno i laboratori dove protagoniste saranno soprattutto le diverse scolaresche e associazioni produttive, quindi degustazioni, incontri musicali, escursioni e quanto altro. Una manifestazione storica, visto che a Macomer la mostra zootecnica risale ai primi del secolo scorso, diventando negli anni punto di riferimento per l'intero comparto zootecnico isolano. La mostra è organizzata dal comune di Macomer, la Pro Loco, in collaborazione con la Regione.

«Una manifestazione che nuovamente assegna alla nostra cittadina un ruolo importante - dice l'assessore all'Agricoltura, Luciano Mazzette - abbiamo il meglio dell'allevamento ovino sardo, ma abbiamo anche le produzioni legate all'agroalimentare, oltre l'esposizione di altri animali».

Si inizia con la benedizione delle greggi, alla quale seguirà la valutazione degli esperti. In mattinata si aprono i vari laboratori. Non mancheranno le manifestazioni musicali e le escursioni nei siti archeologici. Concluderà la giornata il festival dell'organetto, in collaborazione con la scuola sovracomunale di musica "Giuseppe Verdi". Domani, oltre alla cerimonia di premiazione, ci saranno i laboratori per bambini, esibizione dei gruppi folcloristici.

«In questa manifestazione si valorizza un settore importante per la nostra economia - dice il sindaco, Riccardo Uda - la mostra tende a valorizzare quanto viene allevato e prodotto anche in questo territorio, dove ci sono numeri importanti».

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