Amministrative a Quartu, presentate le prime liste in Comune: con Milia gli ex sfidanti del 2020Nove in tutto con circa duecentocinquanta aspiranti consiglieri comunali nella coalizione civica del sindaco uscente
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In fila dalle 8 del mattino, fra strette di mano e risate. Persino tra il sindaco uscente Graziano Milia e lo sfidante Roberto Matta, fra i primi ad arrivare oggi in Municipio durante il primo giorno dedicato alla presentazione delle liste elettorali per le Amministrative del 7 e dell’8 giugno, con eventuale ballottaggio quindici giorni dopo. E fra le curiosità c’è il sostegno a Milia dei suoi ex “nemici” che nel 2020 lo hanno sfidato per la poltrona di primo cittadino quartese: Christian Stevelli, Francesco Piludu e persino Francesco Pandolfi.
Nove liste in tutto con circa duecentocinquanta aspiranti consiglieri comunali nella coalizione civica del sindaco uscente Milia: amministratori della consiliatura in scadenza, ma anche volti nuovi, e qualche ritorno dopo anni di assenza in Municipio. Le liste della coalizione civica sono state presentate tutte oggi: Milia sindaco, Per Quartu, Avanti, Verdi e sinistra Ajò, Polo civico Uniti in Movimento, Federalisti autonomisti e liberal democratici, Cittadini per Flumini e Quartu Sant’Elena, Patto democratico per Quartu, Movimento civico.
Scoglio burocratico superato anche da Roberto Matta, candidato sindaco sostenuto dalla lista Turismo e progresso con i suoi ventotto candidati, quasi tutti nomi nuovi nel panorama politico cittadino: imprenditori, operatori sanitari, insegnanti, artigiani, operatori del turismo e figure del mondo culturale e sociale. Elenco e simbolo sono stati depositati a fine mattina in Municipio.
Il centrodestra guidato dal candidato sindaco Marco Porcu - a parte Sardegna 2020, FdI e Riformatori che hanno consegnato nel pomeriggio - completerà domani, entro mezzogiorno, la presentazione delle liste che lo sostengono. Con lui ci sono dodici sigle politiche, tra partiti e movimenti civici, che si traducono in sei liste in corsa per tentare quel “cambio di passo” usato come slogan della coalizione.