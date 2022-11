Il vento e le mareggiate stanno mettendo a dura prova i collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Corsica.

Oggi per il maltempo sulle Bocche di Bonifacio sono saltate due corse nella tratta Palau-Bonifacio e altre due nella direzione opposta, tutte corse di Moby.

Nel Sud Ovest sono previste condizioni meteomarine in peggioramento, con vento da maestrale che potrebbe raggiungere anche picchi da 25 nodi. Da qui la decisione di sospendere per domani i collegamenti tra Carloforte e Portovesme. Tutte le corse da e per Carloforte si concentreranno su Calasetta. Su quest'ultimo scalo arriveranno tutti i traghetti, con gli stessi orari.

