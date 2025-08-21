Amici e amiche con cui condivideva la passione per le moto, ma anche soltanto conoscenti, riuniti insieme per tenere vivo il ricordo indimenticabile di una ragazza, Marika Soru, morta a Porto Torres a soli 16 anni, a causa di un malore che nel gennaio dello scorso anno non le ha lasciato scampo. Sabato 23 agosto si terrà il primo Memorial dedicato alla giovane, un evento a scopo benefico il cui ricavato andrà a favore della ricerca contro le malattie cardiovascolari. Una iniziativa, con motoraduno, musica e balli, messa in piedi dai familiari e da tutti coloro che non hanno mai dimenticato il suo sorriso, promotori della nascita di un’associazione no profit “Marika Soru” che ha curato la manifestazione.

L’incontro dei motociclisti è in programma alle 9.30 nel piazzale Lazio, nel quartiere del Villaggio Satellite. Alle 11.30 partirà il corteo del motoraduno che attraverserà viale delle Vigne, e di seguito vorso Vittorio Emanuele, poi via Balai, e il ritorno in piazzale Lazio, dove sarà allestita un’area ristoro. Il pomeriggio invece sarà dedicato ad attività per i bambini con il "battesimo della sella” e la partecipazione dell’associazione Asd Endurance Team del Golfo, che darà lezione su come andare a cavallo, seguirà, alle 18, l’esibizione dell’associazione Circolare con le sue performance del circo sociale. Alle 19 in scena la scuola di ballo Asd Moving Soul e per finire, alle 21, intrattenimento musicale con Marco Galleri, Franco Melis e Federico Marras Perantoni.

L’evento è organizzato dall’Associazione Marika Soru APS, con il patrocinio del Comune di Porto Torres.

