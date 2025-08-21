Arrestato dalla polizia di Stato a Sassari per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ieri in via Leoncavallo l’intervento degli agenti della questura, allertati da una segnalazione, che hanno trovato un 52enne sassarese che si era chiuso in un garage mettendo dei mobili all’ingresso, e li minacciava con frasi come «Vi faccio mangiare dal cane».

L’uomo avrebbe aggredito in precedenza la compagna con alcuni corpi contundenti, compresa un’ascia, anche se non usata dalla parte tagliente. Stamattina in tribunale a Sassari la direttissima in cui per l’indagato, il quale presentava a sua volta delle ferite ed era assistito dall’avvocato Claudio Mastandrea, il giudice Giancosimo Mura - il pm era Gianni Caria - ha disposto l’obbligo di dimora e la convalida dell’arresto. Il 18 settembre si discuterà l’abbreviato.

