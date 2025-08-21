l’incendio
21 agosto 2025 alle 13:20
Fiamme in un appartamento a Sassari, persone intossicateIl rogo tra via Sorso e via Pascoli, ancora da individuare le cause
Incendio all'ultimo piano di un appartamento tra via Sorso e via Pascoli a Sassari. Al momento risultano alcune persone intossicate ma non in pericolo.
Sul posto I vigili del fuoco, la polizia di Stato, il 118, e la polizia locale. Molta tensione tra i proprietari mentre non è ancora chiaro il motivo del rogo.
