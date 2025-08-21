Incendio all'ultimo piano di un appartamento tra via Sorso e via Pascoli a Sassari. Al momento risultano alcune persone intossicate ma non in pericolo.

Sul posto I vigili del fuoco, la polizia di Stato, il 118, e la polizia locale. Molta tensione tra i proprietari mentre non è ancora chiaro il motivo del rogo.

Emanuele Floris
Emanuele Floris
© Riproduzione riservata