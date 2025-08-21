È attiva da qualche giorno la terza postazione del servizio comunale di salvamento a mare. Anche per questa stagione l’Amministrazione prosegue nel progetto predisposto dagli uffici del Settore Ambiente con la Protezione Civile regionale che da anni stanzia risorse per tutti i comuni costieri.

Dopo le due postazioni consuete del Lido, attive dal 1 giugno fino al 30 settembre, da qualche giorno è in funzione l’ulteriore postazione collocata nella spiaggia di Cuguttu, fronte Palacongressi, anch’essa attiva fino al 30 settembre.

L'attività di salvamento nelle spiagge algheresi è svolta dall’assessorato all’Ambiente del Comune guidato da Rainiero Selva, tramite affidamento ad un’azienda specializzata, si è mostrata in questi anni anche funzionale al monitoraggio dell'ordinata fruibilità negli arenili e al rispetto delle ordinanze in vigore. La presenza dei bagnini sugli arenili, infatti, in più casi si è rivelata utile a segnalare agli organi di controllo casi di inosservanza delle norme.

