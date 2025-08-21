Il cartellone Sorso Estate presenta all’Anfiteatro della Billellera una serata di teatro con “Gesuina fora di gabbu”, una rappresentazione portata in scena, venerdì 22 agosto alle 21, dall'associazione teatrale Paco Mustela di Sassari. La commedia comica in due atti sarà interprata dagli attori e attrici quali Alessandra Sanna, Monica Anelli, Paolo Salaris e Paolo Pintore. La storia attraverso la risata offre vari spunti di riflessione e unisce in sé le due anime della tradizione di Paco Mustela: il teatro comico e il teatro sociale.

A seguito della riapertura l’Anfiteatro della Billellera offre al pubblico momenti di intrattenimento musicale, comicità e teatro, arricchendo il programma culturale e di spettacolo organizzato dall’amministrazione comunale. Un luogo suggestivo, da tempo simbolo della comunità di Sorso a cui è stato restituito dopo un intervento accurato di restauro. Il sipario questa volta si apre per presentare al pubblico una commedia esilarante e divertente con servizio fotografico a cura di Roberto Sole, luci e fonica di Tony Grandi.

