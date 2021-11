Come annunciato nei giorni scorsi dalla Regione, partirà a metà settimana la campagna di vaccinazione per la terza dose anti covid in Sardegna.

Per venerdì 26 novembre è stato organizzato un Open Day a Cagliari, che si terrà dalle 15 alle 18 nell'hub dell'ospedale Brotzu.

I vaccini sono destinati alle prime e terze dosi del siero Pfizer. Le dosi addizionali sono destinate agli over 40. Non sarà necessaria alcuna prenotazione.

