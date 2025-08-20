Notte movimentata in viale La Playa, dove un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria. Secondo una prima ricostruzione, il sospettato – nato in Germania, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine – avrebbe forzato una porta sul retro di un punto vendita per introdursi all’interno e impossessarsi di generi alimentari e prodotti di consumo per un valore di circa 225 euro.

Quando ha provato ad allontanarsi, è stato sorpreso da un addetto alla sicurezza che ha cercato di fermarlo. Per guadagnarsi la fuga l’uomo avrebbe reagito spintonando con forza il vigilante, scatenando una colluttazione.

L’arrivo tempestivo di una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. I militari hanno bloccato il sospettato e recuperato la refurtiva.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale, in attesa del giudizio direttissimo fissato per questa mattina su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

