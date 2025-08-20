A innescare l’incendio in un appartamento di una palazzina in via Dalmazia a Cagliari è stata la fiammata fuoriuscita da una bombola. Due i feriti: uno è rimasto ustionato, mentre l’altro presenta delle escoriazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, quattro ambulanze del 118, la polizia locale che ha chiuso la strada. L’uomo ustionato è stato portato al Brotzu in via precauzionale. Mentre l’altro ferito è stato medicato sul posto.

Al momento le squadre dei soccorritori stanno mettendo in sicurezza l’area e verificando eventuali danni strutturali all’edificio, mentre le autorità competenti hanno avviato accertamenti per stabilire le cause dell’incendio che ha interessato solo l’appartamento. Salvi anche i gatti e il cane dei proprietari rimasti in un primo momento all’interno.

