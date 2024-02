Gli agricoltori e i pastori sardi che da quasi tre settimane stanno occupando l'area davanti al varco Dogana del porto di Cagliari chiedono l'intermediazione del prefetto per incontrare la premier Giorgia Meloni.

Il primo passaggio è l’appello ad un incontro domani in Prefettura «per illustrare la piattaforma della protesta e chiedere la sua intermediazione per avere un incontro col Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vista la sua presenza in Sardegna nei prossimi giorni».

«La Sardegna - spiega Roberto Congia, uno dei portavoce della protesta dei trattori - presenta delle determinate peculiarità, per cui è una delle regioni più penalizzate dalla politica agricola comunitaria europea».

«Chiediamo - spiega pertanto Congia - con responsabilità un incontro con il presidente del consiglio, in maniera tale da distendere gli animi ed avere un suo impegno sulla soluzione di tutte queste problematiche».

