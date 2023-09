La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo sull’incidente avvenuto all’alba in viale Marconi, in cui quattro giovani sono morti e altri due sono rimasti feriti.

Omicidio stradale plurimo è il reato ipotizzato dalla pm Rossana Allieri, che ha deciso di aprire un’inchiesta perché molto probabilmente all’origine dello schianto c’è l’alta velocità. Un atto formale per accertare quanto accaduto questa mattina, visto che anche il conducente dell’auto ha perso la vita.

Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale, alla guida della Ford Fiesta c'era il 19enne Alessandro Sanna e accanto a lui era seduta la coetanea Najibe Lavinia Zaher: entrambi morti sul colpo e trovati all’interno dell’abitacolo. Nel sedile posteriore gli altri quattro ragazzi.

Stavano rientrando da una serata in un locale e dovevano imboccare lo svincolo per l’Asse Mediano, ma hanno tirato dritto per qualche metro, forse a causa dell’alta velocità. Il conducente del mezzo ha perso il controllo andando a finire prima su un marciapiede, poi su un muretto che delimita l’ingresso di un giardino, quindi la vettura si è ribaltata dopo una serie di carambole.

I quattro ragazzi sul sedile posteriore sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo: morti sul colpo Simone Picci e Giorgia Banchero, di 20 e 24 anni, mentre Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi 19enni, sono finiti in ospedale, il primo al Brotzu e il secondo al Policlinico. A quanto si apprende nessuno dei due è in pericolo di vita.

Simone Picci e Giorgia Banchero risiedevano a Cagliari, Najibe Zaher era di Selargius (figlia del consigliere comunale Omar), Alessandro Sanna di Assemini.

Le salme sono state rimosse dopo alcune ore e trasferite al cimitero di San Michele per l’identificazione: qui si è riunita una folla distrutta.

Una vera e propria giornata di sangue sulle strade del Cagliaritano, e a farne le spese sono stati tutti ragazzi giovanissimi. Oltre alle quattro vittime di viale Marconi si registra un altro incidente mortale a Pula, lungo la Statale 195. A perdere la vita Davide Martini, che in moto si è schiantato contro un pullman: residente a Pula e originario di Tortolì, aveva appena 24 anni.

