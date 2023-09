Simone Picci aveva 19 anni. È una delle vittime del drammatico incidente di questa mattina, in viale Marconi a Cagliari.

A inizio anno Picci era rimasto coinvolto in un altro incidente mortale (QUI LA NOTIZIA): in quel caso, il 14 gennaio scorso, il ragazzo si trovava su una Smart con un suo coetaneo, Nicola Colombu, sull’Asse mediano.

L’auto era andata a scontrarsi con lo spartitraffico, e Colombu era entrato in coma. Dopo oltre due settimane era morto, il 31 gennaio. Picci aveva riportato ferite non gravi, e se l’era cavata con 30 giorni di cure.

Non il primo dramma di una vita sfortunatissima: il 9 ottobre del 2016 il padre, Sandro Picci, era stato ucciso con un colpo di pistola a Is Mirrionis, in via Pertusola, in seguito a una lite degenerata. (QUI LA VICENDA)

