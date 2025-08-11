Gommoni troppo vicini alla riva. E bagnanti che prendevano il sole ai piedi dei costoni, nonostante i cartelli di divieti per pericolo frane.

Sono una ventina le multe staccate dagli agenti della sezione nautica della polizia locale di Cagliari che nel corso del fine settimana, in collaborazione con la Guardia costiera, hanno pattugliato il mare del capoluogo tra Marina piccola, Sella del Diavolo, Cala Fighera, Cala Mosca, Sant’Elia dove vige il divieto di navigazione e di sosta a meno di 50 metri dalla costa.

Durante l’attività di pattugliamento, fanno sapere dal comando diretto da Pierpaolo Marullo, sono state svolte attività anche di supporto a nuotatori, Sup e canoe in difficoltà.

«La vigilanza, con il mezzo nautico in dotazione», è l’avviso, «continuerà nei prossimi giorni anche in considerazione del periodo ferragostano che vedrà numerosi turisti frequentare le coste cagliaritane».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata