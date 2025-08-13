Vacanza da incubo per una famiglia milanese in Sardegna. La notte scorsa, intorno all’1:40, Marco Rolando, in viaggio con la moglie e i figli, è stato aggredito da tre sconosciuti mentre pernottava in camper nello spiazzo antistante l’area archeologica di Sa Carcaredda, a Villanova Strisaili.

«Veniamo ogni anno in Sardegna perché amiamo questa terra e mai abbiamo avuto problemi, capisco un tentativo di furto, ma un’aggressione di questo tipo proprio no», racconta Rolando, ancora scosso.

I rumori improvvisi lo hanno svegliato. Pensando a degli animali selvatici, ha aperto la porta del mezzo e si è trovato davanti tre uomini che colpivano con violenza il camper. «Non credevo ai miei occhi, una situazione surreale». Marco Rolando ha urlato per allontanarli, ma loro non hanno desistito. Nel tentativo di inseguirli, è stato affrontato da uno di loro armato di martello: «Quando l’ho visto ho avuto paura e mi sono fermato, loro sono scappati nel buio».

Si è assicurato che la sua famiglia è stesse bene «mia figlia dormiva vicino alla finestra e nel suo letto c’erano tutti i frammenti del vetro», poi ha chiamato i carabinieri: solo dopo il loro arrivo si sono accorti che i malintenzionati avevano bloccato le ruote del camper per impedirne la fuga. «Abbiamo avuto molta paura, siamo spaventati», ammette l’uomo.

Questa mattina la famiglia ha sporto denuncia. L’uomo, con alcune escoriazioni, è stato medicato al Pronto Soccorso di Lanusei. «Conosciamo questa terra e sappiamo quanto sia accogliente e generosa, ma questa situazione ci ha davvero segnato».

