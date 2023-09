Arriva gettare nello sconforto l’intera comunità selargina, in festa per l’antico sposalizio, la notizia del tragico incidente avvenuto questa mattina in viale Marconi a Cagliari, costato la vita a quattro ragazzi.

Tra le vittime anche Najibe Zaher, 19 anni, di Selargius, figlia del consigliere comunale Omar Zaher. Lei doveva decidere in quale facoltà iscriversi: avrebbe potuto seguire le orme del padre, in campo farmaceutico. Ma qualunque progetto si è infranto sul terribile schianto.

A manifestare il cordoglio dell’intera comunità è il sindaco Gigi Concu:

«Mentre siamo riuniti riunita per festeggiare Lorenzo e Valentina», dice il primo cittadino parlando dei due sposi che oggi si uniscono in catene, «ci arriva la tragica notizia che quattro altrettanto giovanissimi ragazzi hanno perso la vita in un terribile incidente stradale poco prima dell’alba. Tra loro vi era anche Najibe, selargina, figlia del nostro consigliere comunale Omar Zaher», dice ancora Concu, che aggiunge: «Esprimo profonda vicinanza, a nome personale, di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera comunità a Omar e Merita, e a tutte le famiglie coinvolte in questo tragico evento che colpisce tutti noi».

