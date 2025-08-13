C’è chi ha ironizzato definendola «una nuova concessione balneare nel litorale di Quartu», altri hanno segnalato l’episodio direttamente alla Polizia locale e in Comune. Un mega gazebo che ha occupato una porzione della spiaggia del Margine Rosso, posizionato da un gruppo di turisti, tanto da far storcere il naso ai vicini di ombrellone.

I vigili urbani, intervenuti sul posto, però non hanno verificato irregolarità sanzionabili secondo l’ordinanza comunale. «Non si tratta di un accampamento, abbiamo però diffidato la permanenza dell’ombreggio oltre il tramonto», fanno sapere dalla Polizia locale.

A fine giornata, quindi, il gazebo dovrà essere smontato, altrimenti scatterà la multa.

