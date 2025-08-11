Si è giustificato con gli agenti della polizia di Frontiera dell'aeroporto di Cagliari dicendo che quella cartuccia da mitragliatrice che nascondeva nel suo bagaglio l'aveva trovata passeggiando lungo la spiaggia del litorale di Quartu, ma non ha saputo fornire nessuna informazione sui due coltelli a serramanico che aveva nel bagaglio e le centinaia di cartucce che hanno trovato nella sua abitazione. Un cinquantenne sardo, residente in Emilia-Romagna, è stato denunciato dalla polizia di frontiera.

Stava lasciando la Sardegna dopo un periodo di vacanza e controllando i suoi bagagli i poliziotti hanno trovato una caruccia per un mitragliatore Browning M2 e due coltelli a serramanico. Sono immediatamente scattate le perquisizioni nell'abitazione in cui aveva soggiornato in Sardegna e in Emilia-Romagna.

Gli agenti del Commissariato di Quartu non hanno trovato nulla, i colleghi emiliani invece hanno trovato nell'abitazione centinaia di cartucce 9x19 e due fucili ad aria compressa. Definito il sequestro per le munizioni e i due fucili.

