«Stiamo lavorando col Ministero dell'Economia sui primi cinque dossier sugli stadi di Firenze, Bologna, Cagliari, Parma ed Empoli: alcuni sono per Euro 2032, altri perché vanno fatti. Poi arriveranno anche quelli di Milano, Roma, Napoli, Palermo, Verona e Genova. E proseguiremo in questo senso». A parlare è Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, in un’intervista rilasciata al Tgr Rai Piemonte. Con una richiesta specifica sulla costruzione (o ristrutturazione) degli impianti sportivi in Italia: «Penso sia arrivato il momento dei fatti. Di parole ne abbiamo spese tante, come di analisi, ricerche e convegni: ora si tratta di dare un'accelerazione significativa».

Dal ministro arriva quindi un input significativo per procedere sulla questione del nuovo stadio del Cagliari, che dovrebbe sorgere al posto del Sant’Elia abbandonato da sette anni e mezzo, dopo che anche la scorsa settimana non sono mancate le polemiche a livello politico. Abodi, parlando a livello nazionale, non esclude nemmeno un commissario specifico: «Ne ho parlato come estrema ratio, perché quando si arriva al commissario vuol dire che siamo al limite».

