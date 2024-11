Per colpa della Giunta di Christian Solinas mancano all’appello i 50 milioni della Regione per il nuovo stadio di Cagliari: questa l’accusa dell’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Macciotta. A stretto giro era arrivata la replica dell’ex presidente: «Falsità per nascondere l’inerzia del sindaco Zedda e della governatrice Todde: ho fatto tutto il necessario, i soldi sono stati stanziati».

In questa vicenda di accusa e controaccuse, arriva l’ulteriore presa di posizione dell’esponente della Giunta Zedda. In sintesi, Macciotta sostiene che sì, c’era l’accordo di programmasottoscritto tra Comune e Regione. E sì, c’è stata la pubblicazione dei provvedimenti sul Buras. Mancava, però, il decreto dell’allora presidente della Regione, che avrebbe sbloccato lo stanziamento.

Ecco la comunicazione di Macciotta.

«Mi astengo volutamente dal commentare le personali divagazioni politiche dell’On. Solinas e mi attengo ancora una volta all’evidenza dei fatti. Nessuno si è mai permesso di porre in discussione l’intervenuta sottoscrizione dell’accordo di programma che riguarda il nuovo stadio di Cagliari da parte del Presidente della Regione Sardegna dell’epoca e dall’allora Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu; tantomeno si è mai inteso disconoscere l’intervenuta pubblicazione dell’accordo di programma sul BURAS n. 70 del 21 dicembre 2023. Ciò che ho inteso affermare nel mio intervento, e che le stesse dichiarazioni di Solinas confermano, attiene alla mancata emanazione da parte dello stesso Presidente della Regione dell’epoca del decreto di approvazione dell’accordo di programma contemplato dell’art. 7, comma 1 e 2, del predetto accordo. Siffatto articolo recita testualmente” Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs, n. 267/2000 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna di tale Decreto di approvazione e sul sito internet istituzionale del Comune di Cagliari”.

Ebbene appare evidente che siffatto complessivo adempimento non è mai stato posto in essere dal Presidente Solinas, con la conseguenza che non si è potuto ancora corso al trasferimento dei fondi tempo per tempo previsti dell’accordo di programma. Adempimento imprescindibile per la definizione dell’iter burocratico al quale, come detto, farà prossimamente e sostitutivamente fronte l’attuale Presidente della Regione ormai completate le doverose e opportune verifiche. Questa e solo questa è la incontestabile realtà dei fatti; tutto il resto attiene ad una stucchevole querelle politica di nessun interesse per i cittadini».

