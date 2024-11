«Abbiamo recuperato risorse per la realizzazione del Palazzetto dello sport, la prosecuzione dei lavori nel parco degli Anelli e una più ampia riqualificazione del quartiere di Sant’Elia. Prosegue anche il lavoro sul nuovo stadio». Ad annunciarlo è il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, anticipando novità legate all'impianto multifunzionale che sorgerà dove ora c'è il parcheggio Cuore, mentre per quello del Cagliari Calcio – dopo le discussioni della scorsa settimana – si attende il via libera per iniziare la demolizione del Sant'Elia. Ma sono all’orizzonte anche lavori di pulizia e messa in sicurezza per l’Anfiteatro, che potrà così riaprire: «Sarà, nuovamente, un luogo di spettacolo e cultura», dichiara Zedda.

«In queste settimane», segnala il primo cittadino, «ci stiamo occupando delle ultime variazioni di bilancio per interventi legati al decoro urbano, alla sicurezza stradale e allo sviluppo. Un lavoro congiunto tra la Giunta, i servizi del Comune e l’intero Consiglio comunale. Abbiamo stanziato risorse per attenuare il rischio idrogeologico in via Campeda, la riqualificazione di piazza Granatieri di Sardegna a Is Mirrionis, e dello spazio esterno del complesso di via Premuda (ex asilo), il completamento dei lavori a villa Muscas, la manutenzione dell’Auditorium di piazza Dettori».

Zedda dà anche aggiornamenti sui cimiteri: «Bonaria, una volta terminati gli interventi di messa in sicurezza, diventerà un Parco urbano monumentale, coniugando la funzione commemorativa a quella culturale. All’interno del cimitero di San Michele si procederà a restaurare la cappella che potrà essere così utilizzata per i funerali. Nel cimitero di Pirri si provvederà a un ampliamento. L’impegno dell’amministrazione è quello di stanziare ulteriori risorse per realizzare progetti condivisi, nell’interesse della città».

