Oggi doveva essere il giorno in cui si aprivano le offerte arrivate nel bando per il Capodanno 2025 a Cagliari, dopo che venerdì era stato reso noto che avevano partecipato le società Vox Day e Comunica 99. Invece c’è uno stop, seppur momentaneo: la Commissione, nella riunione odierna, anziché dare il via libera per conoscere il contenuto delle offerte ha chiesto la riapertura del bando – per alcune ore – alla piattaforma Cat Sardegna.

Il motivo è legato al fatto che un operatore, a causa di una manutenzione nel sito Anac, non è riuscito a compilare il Dgue (Documento unico di gara europeo). A seguito di questa situazione ha segnalato il problema e ora è possibile che ottenga il via libera per partecipare.

La Commissione, al momento, è in attesa di sapere se è consentita la riapertura del bando, altrimenti procederà con l'apertura delle due offerte già arrivate negli scorsi giorni.

