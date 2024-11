“La Rappresentante di Lista”, i Tazenda, i Sa Razza, i Tamurita con i Lapola, la musica disco di un guru dei “piatti” come Sandro Murru: ecco le prime proposte per il Capodanno a Cagliari arrivate sulla piattaforma della Regione Sardegnacat.

Quello che si sa, per il momento, è che per il Capodanno diffuso, tre giorni di festa (dal 30 dicembre al 1 gennaio) in quattro piazze (Yenne, San Giacomo, Santa Croce e Garibaldi) sarà una corsa a due: da una parte Vox Day, che mantiene stretto riserbo, dall’altra Comunica99, una società di comunicazione guidata da Sergio Piras (leader dei Tamurita) che mette sul piatto un’offerta ricchissima, capace di mescolare gruppi di richiamo (La Rappresentante di lista in piazza Yenne) al cabaret dei Lapola (il 30 dicembre in piazza Garibaldi), passando per il pop dei Tazenda (l’1 gennaio ancora in piazza Garibaldi) la musica d’autore di Claudia Aru, quella folk-rock degli Almamediterranea, fino ai Sa Razza, gruppo rap storico considerato la punta di diamante della scena hip hop made in Sardegna.

Il nome forte è quello de “La Rappresentante di Lista”, il duo di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina che il grande pubblico conosce grazie a due riuscitissime partecipazioni a Sanremo, con “Amare” e il tormentone “Ciao Ciao”.

Il nome del vincitore lo conosceremo lunedì.

Tutti i dettagli su L'Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata