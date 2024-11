Sono Vox Day e Comunica 99 le due società che hanno partecipato al bando per il Capodanno 2025 a Cagliari. Ad annunciarlo il Comune, a un mese e mezzo dall'appuntamento, a seguito della chiusura dell'invio delle domande. La commissione si riunirà lunedì prossimo, il 18 novembre, per conoscerne il contenuto. Il budget è attorno ai 300.000 euro, con il cofinanziamento della Regione, più 60.000 per la promozione. E con una novità: l’apertura agli sponsor, che potranno far aumentare la cifra a disposizione.

Il mese scorso, il Comune ha inoltre annunciato che sarà una festa diffusa con palchi in quattro piazze (Yenne, San Giacomo, Garibaldi e bastione di Santa Croce), con il clou in piazza Yenne con un artista di livello nazionale o internazionale: «uno che negli ultimi cinque anni si sia esibito almeno in uno stadio con 15.000 presenze». Ma su questo nome, il più atteso, c'è ancora assoluto riserbo, anche se dalle prime informazioni non dovrebbe trattarsi di una band.

Per quanto riguarda chi ha partecipato al bando, la società Vox Day - nata nel 1990 come associazione culturale - è una struttura di produzione, promozione e diffusione di eventi musicali operativa a livello nazionale, con il musicista e compositore Davide Catinari come presidente e fondatore. Comunica 99, invece, ha sede a Quartu Sant'Elena e opera nel settore della comunicazione da oltre dieci anni. Il Ceo e fondatore è Sergio Piras.

