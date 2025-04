«Attenzione! Abbiamo perso Pully». È il messaggio del Cagliari Calcio sui propri account social, all’indomani della storica vittoria della Coppa Italia Primavera nella finale contro il Milan. Partita, quella giocata all’Arena Civica di Milano, dove era presente a bordocampo anche la mascotte della società, dopo un viaggio in nave che ha toccato anche Genova.

Ora il club chiede un “aiuto” (ovviamente scherzoso) per “ritrovare” la propria mascotte. «Chiediamo aiuto a tutti: la nostra mascotte non è tornata a casa e non sappiamo come trovarla!», il messaggio della società. «Da dopo i festeggiamenti a Milano con i ragazzi della Primavera non abbiamo più notizie di Pully. Chiediamo a chiunque avvisti Pully di taggare il Cagliari Calcio nelle storie, aiutateci a far tornare a casa il nostro piccolo cucciolo di fenicottero».

In allegato anche una foto, stile identikit: «Ha due anni, Pully è un fenicottero mediterraneo. È timido e non parla. Tifa Cagliari Calcio, del quale è la mascotte ufficiale. Pully indossa un cappello rossoblù e scarpe gialle grandi. Visto per l’ultima volta mercoledì 9 aprile 2025». È solo il primo di una serie di messaggi, che porteranno al “ritrovamento”.

