Per alcuni un battesimo, per altri un gradito ritorno. C'è chi non vedeva l’ora di viaggiarci per dimezzare i tempi del tragitto casa-lavoro, e chi invece fa un giro «perché sì, l’abbiamo attesa per anni e avevo la curiosità». Gli occhi di mezza Cagliari e hinterland ieri erano tutti per la ripartenza della metropolitana di superficie, e dopo quasi tre anni di attesa la risposta dei viaggiatori è stata entusiastica.

La prima volta

Vagoni pieni negli orari di punta, per i passeggeri il ritorno è stato una benedizione in virtù della velocità della tratta. Da Cagliari si spostano tanti universitari, direzione Cittadella. «Per me è la prima volta», racconta Gabriele Pinna, studente ventenne. «Sicuramente è un servizio molto utile per la città». Qualcuno compra un biglietto solo per riassaporare l’esperienza: «Sono contentissima, mi faccio un giro per divertimento», spiega Marcella, cagliaritana sulla sessantina. «La metro mi era mancata, mi piace viaggiare coi mezzi pubblici. L’importante è che passino ogni dieci minuti, come promesso».

Davide Lao

