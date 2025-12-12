La “Sant’Elia Walk & Run”, prevista per domenica 14 dicembre con partenza dalla Unipol Domus, è stata annullata. La manifestazione podistica organizzata dalla S.S.D. Mediterranea Cagliari, con il sostegno di Uisp, Cagliari Calcio, BeAsOne e Fondazione Giulini, è stata infatti oggetto di un provvedimento di rigetto da parte del Comune. La società sportiva aveva presentato l’istanza per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’evento nelle strade di Sant’Elia. Il procedimento era stato avviato regolarmente, ma durante l’istruttoria la Polizia locale aveva espresso parere sfavorevole: il percorso, infatti, avrebbe «impegnato la sede stradale e diverse intersezioni», creando criticità alla viabilità cittadina in una giornata già segnata da due grandi eventi: il passaggio della Fiamma Olimpica e il Rally Sardegna.

Dopo una prima richiesta di integrazioni e vari scambi di note tra gli uffici, l’organizzazione ha trasmesso un nuovo tracciato. Ma proprio quel percorso non rispettava le condizioni poste dalla Polizia locale: nessuna occupazione di carreggiate, nessuna intersezione impegnata, nessuna limitazione al libero accesso dei residenti. Inoltre, in caso di emergenze lungo il tratto presidiato dall’organizzatore, non sarebbero state disponibili le pattuglie da destinare sul posto.

Risultato? Manifestazione annullata, con Mediterranea che ha dovuto comunicare ufficialmente la notizia. «Purtroppo – spiega l’associazione – la Polizia locale ha informato giovedì 11 dicembre di non poter garantire la propria presenza per quella data. È venuto così a mancare un tassello indispensabile per lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza». Un messaggio rivolto anche ai tanti partecipanti e sostenitori: «Confidiamo di ritrovarci quanto prima alla Unipol Domus per correre e camminare ancora insieme». La corsa, quindi, è soltanto rimandata.

