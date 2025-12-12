La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne evaso dai domiciliari ad Arzana per dirigersi a Cagliari, a bordo di un’auto rubata.

Il giovane, ha lasciato la comunità dove si trovava in seguito a gravi episodi di maltrattamenti in famiglia commessi a Monserrato, ha rubato un’auto di proprietà della stessa comunità che lo ospitava (insieme ad altri tre detenuti immediatamente rintracciati) e poi si è diretto a casa, per andare a nascondersi in un’abitazione.

La sua latitanza è però durata poco: è stato infatti individuato dagli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari e nuovamente arrestato.

Ora l’autorità giudiziaria ha disposto per il ragazzo la misura cautelare in carcere.

