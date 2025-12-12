Cagliari, lavori a Sant’Elia: sospesa l’erogazione dell’acquaLunedì 15 dicembre possibili disagi in alcune strade
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere di Sant’Elia, effettuati dal Comune di Cagliari, nella giornata di lunedì 15 dicembre 2025 si rende necessario sospendere l’erogazione idrica nel quartiere di Sant’Elia dalle 8.30 alle 16.30 per consentire il completamento dei lavori sulle reti. Pertanto, si potranno verificare cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle seguenti vie Amerigo Vespucci, Ferdinando Magellano, Schiavazzi, Utzeri, Giovanni Manurita, traversa Manurita, Carmen Melis, Livingstone, De Luna, viale Ferrara, Fasano, Dei Musicisti, Gavino Gabriel, Luigi Rachel, Giulio Buzenac, piazza Luigi Falchi, piazza Lao Silesu, piazza Demuro, Borgo Sant’Elia, Borgo Sant’Elia Vecchio, piazzale Borgo Sant’Elia e zona Sant’Elia Stadio.
Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.