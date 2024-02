Sorpresa nel giorno di avvio del Carnevale cagliaritano del 2024: non ci sarà il tradizionale appuntamento con il rogo di Re Cancioffali.

L'evento abituale del martedì grasso per quest'anno salta, come annunciato durante la presentazione stamattina al Palazzo Civico: «Al 90% non ci sarà», rivela Matteo Putzu dell'Acs Senza Confini, che coordina le attività. «La struttura dove l'abbiamo sempre fatto non è agibile, il campetto di via Fara, stiamo aspettando delle risposte ma è probabile che non si farà. La parola d'ordine però resta sempre quella della continuità, perché riteniamo che il carnevale sia una tradizione cagliaritana alla pari della sagra di Sant'Efisio».

Il programma. Pur senza il rogo di Re Cancioffali, oggi comincia il Carnevale a Cagliari. Si parte alle 17, con la sfilata del giovedì grasso nei quattro Quartieri Storici: il ritrovo è in piazza Lawrence al Bastione e toccherà Castello, Marina, Stampace e Villanova. Domenica alle 17.30 il Carnevale in Famiglia, con partenza alle 17.30 da piazza Garibaldi e arrivo in piazza Yenne dopo il passaggio nelle vie dello shopping.

Chiusura martedì grasso, il 13, con l'ultima ratantira che inizia nel Corso, arriva sino a piazza Garibaldi e poi fa ritorno a piazza Yenne. Ma senza il rogo finale. A seguire la Pentolaccia al Villaggio Pescatori, spostata dalla domenica seguente al martedì grasso al 3 marzo (saltando anche il 25 per la concomitanza con le elezioni). A Giorgino, con inizio alle 18, previste animazioni, balli di gruppo, artisti di strada, la ratantira del Villaggio e alle 20.30 una forma ridotta del rogo di Cancioffali, che in genere si affiancava a quello cagliaritano. Previste attività anche a Pirri con le sfilate, gli espositori al Parco della Vetreria e spettacoli teatrali.

