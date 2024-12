Il programma è presto fatto. Saranno coinvolti anche i bambini nello “Sveglione di Capodanno”, il 31 dicembre, sotto il Palazzo del Consiglio regionale. A deciderlo sono stati, domenica a Santa Giusta, durante una riunione conviviale, gli attivisti del Presidio del popolo sardo, gruppo che si è già distinto nel presidio del porto di Oristano l'estate scorsa e che ha partecipato attivamente alle manifestazioni fin qui portate avanti dalla Rete Pratobello.

La sensibilizzazione, però, secondo gli attivisti non va in vacanza: «Per noi non ci possono essere feste», dice Davide Fadda, «e per questo il 31 dicembre saremo in via Roma. Doneremo ai bambini le bandierine con la scritta "No Aree idonee" e sensibilizzeremo prima del veglione i cagliaritani sull'assalto eolico senza precedenti sferrato contro l'Isola».

