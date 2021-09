Il calo dei contagi, evidenziato anche nell’ultimo report della Fondazione Gimbe, ora mostra i suoi effetti anche nell’aggiornamento settimanale delle mappe Ue.

La Sardegna, fino alla scorsa settimana in rosso nell’aggiornamento settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), torna in giallo. E con l’Isola anche Marche e Toscana, ulteriore segnale che la quarta “ondatina” del virus si va via via affievolendo.

Le uniche Regioni italiane rosse sono a questo punto Basilicata, Calabria e Sicilia.

La situazione è in miglioramento anche in Portogallo, Nord della Francia, Fiandre in Belgio e in alcune regioni spagnole.

Le aree a più alta incidenza, coloro rosso scuro, si trovano nell’Irlanda nord-occidentale, nella Francia meridionale al confine con l’Italia e in Slovenia.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata