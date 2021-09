Ancora in netto miglioramento di dati della curva epidemiologica, che continua ad abbassarsi di settimana in settimana in Sardegna.

E’ quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe.

I nuovi casi dall’8 al 14 settembre sono in diminuzione del 40,3% rispetto a quelli della settimana precedente. Le persone attualmente positive sono 290 per 100mila abitanti, erano 390 nella settimana precedente.

In calo anche la pressione sugli ospedali. Ancora sopra soglia i posti letto occupati in terapia intensiva, che tuttavia sono scesi dal 15% all’11%. Sotto soglia, e sempre in calo, quelli in area medica, passati dal 14% al 13%.

In quasi tutte le province i nuovi casi settimanali si dimezzano quasi: nella Città Metropolitana di Cagliari si passa da 115 a 70, nel Sud Sardegna da 110 a 61, a Oristano da 97 a 45 e a Sassari da 67 a 37. Stabile il dato della provincia di Nuoro, dove il calo è molto lieve, da 60 a 58 casi settimanali.

VACCINI – Il 67,5% dei sardi, contro il 68% degli italiani, ha completato il ciclo vaccinale, mentre vi è un ulteriore 8,4% (media Italia 6,1%) che ha ricevuto solo la prima dose.

Gli over 50 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino rappresentano l'11,4% contro l'11,1% in Italia.

Arriva invece la conferma che a trainare la campagna di vaccinazioni in questa fase è la popolazione 12-19 anni: in Sardegna i giovanissimi che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino sono pari al 25,5%, mentre nel resto del Paese il dato si attesta sul 33,7%.

IL REPORT NAZIONALE – Positivi anche i dati nazionali: dai decessi ai contagi, la settimana 8-14 settembre, rispetto alla precedente, ha visto tutti i numeri in calo.

Scendono del 14,7% i nuovi casi (33.712 rispetto a 39.511), del 6,7% i decessi (389 rispetto 417), dell'8,8% le persone in isolamento domiciliare (117.621 rispetto a 128.917), del 3,3% i ricoveri con sintomi (4.165 rispetto a 4.307) e dell’1,6% le terapie intensive (554 rispetto a 563).

Negli ospedali, sottolinea la Fondazione, ci sono "quasi esclusivamente persone non vaccinate".

